Kraliyet Ailesi'nin en yeni üyesinin ismi belli oldu: Sienna Elizabeth Edoardo Mapelli Mozzi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunlarından Prenses Beatrice ile eşi Edoardo Mapelli Mozzi, geçtiğimiz hafta ilk bebeklerine kavuştu. Ailenin şimdilik en küçük üyesi olan bebeğin cinsiyetinin kız olduğu açıklandı. Ama isminin kamuoyuyla paylaşılması için belli bir süre geçmesi gerekti. Bu arada bu konuda bahisler de açıldı. Prenses Beatrice'ın eşi Edoardo Mapelli Mozzi sonunda bu konuda meraklı bekleyişi sona erdirdi ve kız bebeğin ismini açıkladı: Sienna Elizabeth Edoardo Mapelli Mozzi.



Daha önceki ilişkisinden bir erkek çocuk sahibi olan 38 yaşındaki Mozzi, paylaşımında kızının ayak izlerine yer verdi. Bebeğin doğum tarihi olan 18 Eylül 2021'i de not düşen Mapelli Mozzi bir de mesaj yazdı.

"SABIRSIZLANIYORUM"

çtiçeği burnunda kız babası "Birlikte yaşayacağımız hayat daha yeni başladı ve ben bizi bekleyen harika şeyleri görmek için sabırsızlanıyorum" diye yazdı.

'HER ÇOCUKLA YENİ BİR KALP BÜYÜTÜYORSUN'



İngiliz kraliyet Ailesi'nin damadı, eski ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Wolfie'yi de unutmadı paylaşımında. "Harika karısı Beatriçe, bebeği Sienna ve Wolfie nedeniyle büyük bir sevgi ve şükran hissettiğini" yazan Mapelli Mozzi "Bu hafta bir arkadaşım bana çok tatlı bir şey söyledi: 'Her çocukla birlikte kocaman yeni bir kalp büyütüyorsun" diye devam etti mesajına.



HASTANEYE TEŞEKKÜR ETTİ

Edoardo Mapelli Mozzi mesajını, karısı Prenses Beatrice'in doğum yaptığı Chelsea ve Westminister Hastanesi'nin personeline ve yardımcı olan ebeye teşekkür ederek bitirdi.

KRALİÇE, TORUNLARININ ÇOCUKLARINI DA GÖRDÜ

Şu sıralar başı kendisine yönelik cinsel taciz davaları yüzünden dertte olan, Kraliçe'nin ortanca oğlu Prens Andrew ile Saran Ferguson'ın evliliğinden dünyaya gelen iki kızından büyüğü olan 33 yaşındaki Prenses Beatrice'in kızı olan Sienna Elizabeth, ailenin en yeni üyesi. Bu bebek Kraliçe 2. Elizabet'in gördüğü 12'inci torun çocuğu.

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