Kraliyet ayrılığı sonrası Meghan Markle'ın babasından ilk açıklama

Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin dün gece kraliyet görevlerini bıraktıklarını açıklamasının ardından gözler, Markle’ın babasına çevrildi.



38 yaşındaki Sussex Düşesi’nin ABD’de yaşayan babası Thomas Markle (75), Us Weekly’ye yaptığı açıklamada “Sadece hayal kırıklığına uğradığımı söyleyeceğim” dedi.



Kraliyet çifti, dün gece sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, ayrılığın “aylar süren değerlendirme ve müzakereler sonrasında verilen karar” olduğunu belirtti. Kraliyet ailesinin üst düzey üyeliğinden çekildiklerini, mali açıdan bağımsız olmayı ve çalışmayı planladıklarını, bunu yaparken de Kraliçe'ye tam desteklerini vermeye devam edeceklerini belirten çift, bundan sonra vakitlerini İngiltere ve Kuzey Amerika arasında dengelemeyi planladıklarını da ifade etti.



Kraliyet ailesinin ilk melez gelini olan Meghan Markle'ın Amerikalı babası Thomas Markle, üstün başarı ve Emmy ödüllü bir görüntü yönetmeni.

BASINA SAVAŞ AÇTILAR

Kraliyet görevlerini bırakmalarında, üzerlerindeki medya baskısının etkili olduğu düşünülen Meghan ve Harry çifti, bir süre önce İngiliz bulvar medyasına karşı mücadele başlatmıştı. Çift, Meghan Markle’ın babasına gönderdiği özel mektubu yayımlayan The Mail of Sunday gazetesine dava açmıştı.

Babasıyla arasının iyi olmadığı bilinen Düşes, yazdığı mektupta, babasından basına malzeme vermemesini istemişti.

BABASINA YAZDIĞI MEKTUP MEDYAYA SIZDIRILDI

Haberde Thomas Markle'a cümle cümle yorumlatılan ve cevaplatılan mektupta, Meghan Markle, babasından magazin dergilerine ve gazetelerine malzeme vermemesini istiyordu. Sussex Düşesi, babasının gazete ve dergilere verdiği beyanatlarında kendisine verdiği acıdan şikayet ediyordu.

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