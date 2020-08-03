Kraliyet, Prens Andrew'un kayıtlarını imha etti iddiası

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in üçüncü çocuğu Prens Andrew, cinsel taciz suçundan sabıkası olan ve cezaevinde ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Reşit olmayan bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen İngiliz Prens Andrew’e dair kayıtların İngiltere Kraliyeti tarafından imha edildiği öne sürüldü.

ELDEN ÇIKARMA POLİTİKASI



Kraliyeti koruyan ekipte yer alan eski bir polis, İngiliz Daily Mail gazetesine, Buckingham Sarayı’nın elden çıkarma politikası gereğince kraliyet ailesi ve polislerinin korunmasıyla ilgili kayıtların 2 yıl sonra silindiğini ve saklanmadığını söyledi.

ŞANTAJ AMAÇLI KAYDEDİLDİ



Prensin 2001 yılında Epstein’in suç ortağı, tutuklu Ghislaine Maxwell’in Londra’daki evinde 17 yaşındaki Virginia Roberts ile ilişkiye girdiği iddia edilmişti. Epstein’in pek çok prestijli insana yaptığı gibi şantaj amaçlı Prens Andrew’in görüntülerini kaydettiği düşünülüyor.



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