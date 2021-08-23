Kraliyet yazarından Meghan Markle ve Prens Harry'nin Kraliçe Elizabeth ilişkisi yorumu

Geçen yıl kraliyet görevlerini bırakıp ABD’ye taşınan Meghan Markle ve Prens Harry’nin Kraliçe Elizabeth ile ilişkilerine dair pek çok söylenti var.



Kraliyet yazarı Omid Scobie, katıldığı Good Morning America adlı TV programında bu ilişkiye dair bilgi verdi.



Carolyn Durand ile birlikte çiftin hayatını, kraliyette yaşadıklarını anlatan Finding Freedom kitabını çıkaran ve kitabın devamını yazan Scobie, Meghan Markle ve Prens Harry’ye yakın kaynaklarla konuştuğunu belirtti.

"MONARŞİDEKİ SORUNLAR İLİŞKİLERİNE YANSIMADI"



Scobie, çiftin monarşide çok hayal kırıklığına uğradığını, ancak bunun Kraliçe Elizabeth ile kişisel ilişkilerine uzanmadığını belirtti.



Yazar, “İş Kraliçe ile ilişkilerine geldiğinde ilişkileri her zamanki gibi güçlü. Ona karşı sevgiden başka hiçbir şeyleri yok” dedi.



KIZLARINA KRALİÇE ELİZABETH'İN LAKABINI İSİM OLARAK VERDİLER

Sussex çiftinin haziran ayında doğan kızlarına Kraliçe Elizabeth’in aile içindeki lakabı olan Lilibet adını verdiklerini hatırlatan Scobie, “Bu bize yakın ilişkileri hakkında gerçek bir fikir veriyor” diye konuştu.



Meghan Markle ve Prens Harry, 4 Haziran’da dünyaya gelen kızlarına Lilibet "Lili" Diana adını vermişti. Lilibet, bebeğin büyük büyükannesi Kraliçe Elizabeth’in aile arasındaki lakabı, Diana ise 1997 yılında hayatını kaybeden büyükannesi Prenses Diana’ya bir saygı niteliğindeydi.