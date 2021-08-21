Kraliyeti kızdıracak ilişki senaryosu: Prens Philip ile Penny Knatchbull

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi Prens Philip 9 Nisan’da 99 yaşındayken öldü. Prens Philip’in bir asırlık ömründe en yakın dostu ve sırdaşı, kendisinden 31 yaş küçük olan aristokrat Penny Knatchbull’du. Prens Philip’in cenazesinde yaşadığı acı yüzüne yansıyan Penny Knatchbull (68) Londralı bir iş insanının tek kızı. Penny Knatchbull daha sonra evlendiği 3. Burma Kontu Norton Knatchbull ile 1974’de sevgiliyken bir polo maçında tanıştığı Prens Philip’in en yakın arkadaşı oldu. Bu birlikte fayton sürdüğü Prens Philip’i kır evi Wood Farm’da düzenli ziyaret ettiği belirtiliyor.

Evli ve üç çocuk annesi Penny’nin arası Kraliçe II. Elizabeth ile de iyi olmasına rağmen Prens Philip’e Haklarında dedikodu üretilen iki sırdaşın birbirini tutkuyla sevdiği, bu ilişkinin gizli bir platonik aşka dönüştüğü de iddia edildi. İngiliz Kraliyet Ailesini konu alan The Crown (Taç) dizisinin de önümüzdeki sezonda bu çok özel ilişkiye odaklanacağı bildirildi.

Penny’yi Natascha McElhone’un, Prens Philip’i Jonathan Pryce’ın, kraliçeyi ise Imelda Stauton’un oynayacağı kaydedildi. Ancak dizinin yıllarca yıpranmayan bir dostluğu sürdüren ikilinin ilişkisini keşfe çıkmasının kraliyeti kızdıracağı ifade ediliyor.

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