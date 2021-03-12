Kraliyet'ten William'a destek

Kraliyet Ailesi'nin sessizliğini bozdu. Yöneltilen ırkçılık iddialarına yanıt verdi. Bu davranışıyla kraliçenin desteğini kazandı.



İngiliz Kraliyet Ailesi, tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birini yaşıyor. Kraliyet'ten ayrılan Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın yöneltiği ırkçılık suçlaması aileyi derinden sarstı.



Irkçılık suçlamalarına aile adına yanıt veren kişiyse tahtın ikinci sıradaki varisi Prens William oldu. Kraliyet ailesinin ırkçı olmadığını söyledi.



ingiliz basınına göre Prens William'ın bu çıkışına, aileden destek geldi. Kraliçe ve babası Prens Charles’ın William’ın öfkeli çıkışını desteklediği iddia edildi. Saray'ın Prens William'ın tepkisini gayet yerinde bulunduğu belirtiliyor.



Prens William kardeşiyle konuşmadığını söylese de anneleri onlar için birleştirici unsur olacak gibi gözüküyor. Prens William'ın Prenses Diana'nın 60'ıncı doğum günü anısına yaptırılan heykelin açılışına kardeşi Harry ile omuz omuza katılmayı planladığı belirtiliyor.



Heykelin açılışı 1 Temmuz'da yapılacak. İngiliz basınına göre iki kardeş araları bozuk olsa da bu açılışa birlikte katılma planlarını rafa kaldırmadı.



Prens William perşembe günü gazetelerin sorularını yanıtlarken, kardeşi Prens Harry ile aralarının bozuk olduğunu hala görüşmediklerini söyleyerek teyit etmişti.

