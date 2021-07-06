Kristina Lisina'nın şüpheli ölümü

Kris the Foxx ismi ile bilinen yetişkin film yıldızı Kristina Lisina, St. Petersburg’da bir binanın 22. katından düşerek öldü. Polis, yıldızın şüpheli ölümü hakkında soruşturma başlattı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI



New York Post’un haberine göre polis henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. East2West News ise yıldızın elinde “Her zaman kalbimdesin” sözlerinin yazılı olduğu bir paranın bulunduğunu bildirdi.

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Güvenlik kamerası görüntülerinden Lisina’nın cips yiyerek binaya girdiği ve düştüğü anlar tespit edildi.



Anonim bir kaynak, Lisina'nın son zamanlarda yakınlarına yalnız olduğunu söylediğini anlattı.



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