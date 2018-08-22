Vatanım Sensin'de Hilal’i canlandıran Miray Daner (19) ile Kemal karakterine hayat veren Kubilay Aka (23) sette başlayan aşkları hakkında ilk kez konuştu. Aka, Çukur'a transfer olmasına rağmen yapım şirketi istemediği için ilişkilerini 2 yıl saklayan genç çift önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Çukur'u Celasun'u “Birlikte çalıştığımız dönemde Miray’dan etkilenmiştim. Bir gün canıma tak etti ve gerekli adımı attım. Miray karşılık verince dünyalar benim oldu” dedi.
Çift “En büyük hayaliniz ne?” sorusuna “Bir filmde birlikte rol almak” yanıtını verdi. Miray Daner bayramın birinci günü sevgilisinin ailesini ziyarete gitti. Kubilay Aka da Miray Daner’in annesiyle tanıştı.