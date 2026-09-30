Kültür varlığı kaçakçılığına dron önlemi. Bakan Ersoy açıkladı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri için yeni bir dönem başladı. Manisa 'nın Salihli ilçesinde bulunan Sardes Antik Kenti’ndeki Havadan İzleme ve Güvenlik Merkezi'nin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gerçekleştirdi.

Açılışta yaptığı konuşmada kültürel mirası korumanın önemine vurgu yapan Bakan Ersoy, “Bir kültür varlığını geri getirmek büyük başarıdır. Ama asıl hedefimiz ise o eserin ait olduğu topraklardan hiç kopmamasını sağlamaktır” dedi.

Ersoy, Lidya Kralı Alyattes’in anıt mezarının da bulunduğu Bin Tepeler’in eşsiz bir arkeolojik peyzaj örneği olduğunu ve geçmişte kaçak kazıların hedefi olduğunu hatırlattı.

Bazı tümüslerin define aramak amacıyla iş makineleri kullanılarak ağır ve geri döndürülmesi mümkün olmayan biçimde tahrip edildiğini de belirten Ersoy, “Bu olaylar bize çok açık bir gerçeği gösterdi. Böylesine geniş bir coğrafyayı korumak için tehdidi erken görmek, caydırmak ve önlemek zorundayız. Bu sebeple Bin Tepeler'deki önleyici tedbirleri yıllar içerisinde arttırdık. Güvenlik güçleriyle koordinasyon güçlendi, bölge halkıyla farkındalık çalışmaları yapıldı. Teknolojinin sağladığı imkanları, koruma sisteminin parçası haline getirdik” dedi.