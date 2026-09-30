Kültür varlığı kaçakçılığına dron önlemi. Bakan Ersoy açıkladı
30.09.2026 16:49
Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri gece görüş sistemine sahip dronlarla izlenecek.
Kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalarda yeni bir adım atıldı. Manisa'da bulunan Sardes Antik Kenti’nde Havadan İzleme ve Güvenlik Merkezi açıldı.
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri için yeni bir dönem başladı. Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Sardes Antik Kenti’ndeki Havadan İzleme ve Güvenlik Merkezi'nin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gerçekleştirdi.
Açılışta yaptığı konuşmada kültürel mirası korumanın önemine vurgu yapan Bakan Ersoy, “Bir kültür varlığını geri getirmek büyük başarıdır. Ama asıl hedefimiz ise o eserin ait olduğu topraklardan hiç kopmamasını sağlamaktır” dedi.
Ersoy, Lidya Kralı Alyattes’in anıt mezarının da bulunduğu Bin Tepeler’in eşsiz bir arkeolojik peyzaj örneği olduğunu ve geçmişte kaçak kazıların hedefi olduğunu hatırlattı.
Bazı tümüslerin define aramak amacıyla iş makineleri kullanılarak ağır ve geri döndürülmesi mümkün olmayan biçimde tahrip edildiğini de belirten Ersoy, “Bu olaylar bize çok açık bir gerçeği gösterdi. Böylesine geniş bir coğrafyayı korumak için tehdidi erken görmek, caydırmak ve önlemek zorundayız. Bu sebeple Bin Tepeler'deki önleyici tedbirleri yıllar içerisinde arttırdık. Güvenlik güçleriyle koordinasyon güçlendi, bölge halkıyla farkındalık çalışmaları yapıldı. Teknolojinin sağladığı imkanları, koruma sisteminin parçası haline getirdik” dedi.
Bakan Ersoy, Manisa’dan yasa dışı yollarla çıkarılan yaklaşık 2 bin 700 yıllık altın kolyenin Boston Güzel Sanatlar Müzesinden geri getirildiğini söyledi.
“SARDES VE BİN TEPELER HAVADAN İZLENECEK”
Havadan İzleme ve Güvenlik Merkezi'nde sistemin nasıl işleyeceğini de anlatan Ersoy, “Bin Tepeler'e hakim konumdaki Karnıyarık Tepe'deki eski kazı evini yenileyerek modern bir havadan izleme ve güvenlik merkezine dönüştürdük. Merkez uzun menzilli, gece görüşüne sahip İHA'larla donatıldı. Şu anda havadan izleme sırasında şüpheli bir hareket veya kaçak kazı girişimi tespit edildiğinde bilgi süratle jandarma ile paylaşılıyor ve gerekli müdahale yapılıyor. Sistemin sağladığı verilerle koruma politikasını geliştirmeye ve ihtiyaç duyulan yeni tedbirleri de hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.
Pİlot uygulamanın Sardes'te yapıldığını söyleyen Ersoy, bunun bir ekip çalışması olduğunu söyledi ve kazı ekibine teşekkür etti.
KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ÜÇ TEMEL YAPI TAŞI ÜZERİNE KURULU
“Kültür Varlığı kaçakçılığı ile mücadele yaklaşımını 3 temel yapı taşı üzerine kuruyoruz: Önleme, uluslararası iş birliği ve iade” diyen Kültür ve Turizm Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bin Tepeler'de atılan adım bunlardan ilkinin önleyici korumanın güçlü ve somut bir örneğidir. 75 kilometrekareye yayılan böyle geniş bir alanı ve 100'ü aşkın tümülüsü geleneksel yöntemlerle sürekli gözetim altında tutmak kolay bir iş değil. Bu nedenle teknolojiyi kültürel mirasın korunmasının hizmetine sunuyoruz.”
Bakan Ersoy, ”Mücadelemizin ikinci temel yapı taşı uluslararası iş birliğidir. Kültür varlığı kaçakçılığı sınır aşan bir suçtur. Uluslararası kuruluşlar ile farklı ülkelerin adli ve kolluk makamlarıyla yakın iş birliği yürütüyoruz" diyerek ABD ile iş birliğini örnek gösterdi.
Kültür ve Turizm Bakanı, mücadelenin üçüncü temel yapı taşının ise iade olduğunu belirtti ve “Yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarılan eserlerimizin izini dünyanın neresinde olursa olsun sürüyoruz” dedi.
BİNLERCE ESER AİT OLDUĞU TOPRAKLARA GERİ DÖNDÜ
2002 yılından bu yana 13 bin 474 kültür varlığının ülkeye dönüşünün sağlandığını ve bunların 9 bin 159'u son sekiz yılda ülkemize kazandırıldığını ifade eden Ersoy, “Tüm bu eserleri yalnızca geri getirmedik. Anadolu'nun parçalanmış kültürel mirasını yeniden bütünledik. Manisa ise bu mücadelenin devamını somut biçimde gösteriyor” dedi.