Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'dan Ziya Gökalp çağrısı: "Onun fikirleri gençlere pusula olabilir"

"İçinde bulunduğumuz yılın 'Ziya Gökalp Anma Yılı' olarak ilan edilmesi çok önemli bir karardır" diyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Bu karar, Türk dünyasının ortak aklının, ortak hafızasının ve ortak geleceğe dair iradesinin somut bir göstergesidir. Hem Aşkabat hem de Aktau'da yapılan planlamalar, Gökalp'in fikirlerinin yalnızca geçmişe ait olmadığını; bugün de yol gösterici olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Nitekim 2024 yılı boyunca, vefatının 100. yılı vesilesiyle düzenlenen bilimsel toplantılar, sempozyumlar ve anma etkinlikleri, Gökalp'in düşünce dünyasının ne denli canlı ve güncel olduğunu bir kez daha göstermiştir” şeklinde konuştu.

"TÜRK DÜNYASININ FİKİR BABASIDIR"



Ziya Gökalp'in Türk birliği idealini yalnızca siyasi bir hedef olarak değil; kültürel ve bilimsel temeller üzerine inşa edilmesi gereken köklü bir medeniyet tasavvuru olarak ele alan öncü bir mütefekkir olduğunu vurgulayan Ersoy, “Onun kültür ve medeniyet ayrımı, bugün Türk devletlerinin kendi öz kimliğini koruyarak modern dünyada güçlü bir şekilde var olma arayışına yön veren temel bir rehber niteliğindedir” ifadelerini kullandı.

İsmail Gaspıralı'nın 'dilde, fikirde, işte birlik' ülküsüyle şekillenen anlayışın, Gökalp'in ortaya koyduğu sosyolojik temeller üzerinde yükselerek Türk dünyasının ortak geleceğine yön verdiğini belirten Ersoy, “Bu çerçevede Ziya Gökalp; yalnızca bir yazar ya da şair değil, Türk dünyasının kültürel bütünleşme idealinin fikir babası ve bu büyük vizyonun mimarıdır” dedi.

"ZİYA GÖKALP'İN FİKİRLERİ GENÇLERİN ZİHNİNDE YENİDEN HAYAT BULMALIDIR"



Kültür ve Turizm Bakanı, etkinliklerle ilgili olarak da “Üniversitelerimizde düzenlenecek bilgi şölenleri, sanat kurumlarımızın katkılarıyla hayat bulacak eserler, uluslararası paneller ve sergiler; Gökalp'in fikirlerini yeniden yorumlayarak geleceğe taşıyacaktır. Selanik'ten Malta'ya, Bakü'den Ankara'ya uzanan bu çok katmanlı program, aynı zamanda bir kültürel diplomasi hamlesidir. Bu anma yılının en önemli hedeflerinden biri de genç kuşaklardır. Ziya Gökalp'in fikirleri, sadece akademik metinlerde kalmamalı; gençlerin zihninde yeniden hayat bulmalıdır. Onun ortaya koyduğu düşünce sistemi, dijital çağın dünyasında gençlerimiz için sağlam bir pusula olabilir” şeklinde konuştu.