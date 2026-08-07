Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Acun Ilıcalı bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Acun Ilıcalı , Kültür ve Turizm Bakanlığı 'nda bir araya geldi. Görüşmeye Kültür ve Turizm Bakanı Başdanışmanı Tayfun Topal da eşlik etti.

Görüşmede, Türkiye ’nin zengin kültürel birikimi ve turizm değerlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasında medya ile içerik üretiminin üstlenebileceği rol değerlendirildi. Bakan Ersoy ve Ilıcalı, tanıtım çalışmalarına katkı sağlayabilecek yeni fikirler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

“VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK”

Bakan Ersoy, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Değerli televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı’yı Kültür ve Turizm Bakanlığımızda ağırladık. Görüşmemizde ülkemizin kültür, sanat ve turizm alanındaki tanıtım gücünü artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulunduk; medya ve içerik üretiminin bu süreçte üstlenebileceği rolü ele aldık. Türkiye’nin zengin kültürel birikimini ve eşsiz turizm değerlerini geniş kitlelerle buluşturacak yeni fikirler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ziyareti ve kıymetli değerlendirmeleri için Ilıcalı’ya teşekkür ediyorum."