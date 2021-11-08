Kulüp dizisinde hangi dil konuşuluyor? (Ladino dili nedir?)

Gökçe Bahadır'ın yanı sıra Barış Arduç, Salih Bademci, Fırat Tanış, Metin Akdülger, Asude Kalebek gibi isimlerin de yer aldığı Kulüp dizisi yayınlandı.

Hikayesi 1955 yılının İstanbul'unda geçen dizi, dönemin Yahudi kültürünü yansıtıyor.

Yahudi gelenekleriyle birlikte dizide sıklıkla duyulan Ladino dili izleyici tarafından merak edildi.

LADİNO DİLİ NEDİR?

İspanyolca temelli olmakla birlikte içerisinde farklı dillerden de kelimeler barındıran Ladino dili, Yahudi İspanyolcası olarak biliniyor.

Ladino ilk önce Raşi alfabesi ile yazılırken, daha sonra İbranice harflerle yazıldı. Şu anda ise Ladino, Latin harfleriyle yazılıyor.



Esasen, temel yapısı 15. yüzyıl İspanyolcasını yansıtır ve zamanla, Türkçeden, Fransızcadan, İbraniceden, Yunancadan, Arapçadan, bazı balkan dillerinden ve diğer iberik dillerden birçok sözcüğü bünyesine katarak zenginleşen bir dildir.