Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, bulgulara göre yaklaşık 5 bin yıldır çiftleşmek için göç eden kurbağalar, Domaniç-İnegöl karayolundan hızla geçen araçların arasından birbirlerinin sırtında karşıya geçiyor.



Kocayayla mevkisindeki ormanlık alanda bulunan kurbağalar, ilkbaharda çiftleşme dönemi gelmesiyle yollara düştü.



Ormandan Palazoğlu Göleti'ne üremek için göç eden kurbağalar, ilkbaharın sonuna kadar sürdürecekleri bu yolculuklarında en zorlu adımları olan Domaniç-İnegöl karayolunu geçmek zorunda kalıyorlar.



Gece gündüz birbirlerinin sırtında karayolunu geçmeye çalışan kurbağalardan bazıları, araçların altında ezilerek telef oluyor.



Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, her yıl nisan ayının ilk haftasından itibaren kurbağaların üremek için gölete göç gerçekleştirdiğini söyledi.



Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünün 2010 yılında, Seyitömer Höyüğü'nde yürüttüğü kazılarda, bir kurbağanın sırtına binmiş iki yavru kurbağa figürlü kap bulunduğunu ve 5 bin yıl öncesine ait "ryton" diye bilinen kaptaki figürün, kurbağaların ilkbahar aylarındaki çiftleşme döneminde gruplar halinde araziye dağılmalarıyla ilgili olduğunun fark edildiğini aktaran Ertürk, kurbağaların 5 bin yıldır üreme göçünün sürdüğünü kaydetti.



Kütahya Arkeoloji Müzesinde sergilenen kaptan hareketle kurbağaların çiftleşmek için göç yolculuğunu 5 bin yıldır sürdürdüğü ve dünyada başka böyle bir buluntu olmadığı sonucuna varıldığını dile getiren Ertürk, "Bazı bilimsel araştırmalar, dünyanın diğer ülkelerinde yollarda görülen kurbağaların birbirlerinden ayrı bulunduğu, sırtlarına binmiş şekilde yollarda yer almalarının ise sadece Domaniç'te olabileceğini gösteriyor." dedi.



Kurbağaların yoldan geçişlerinde araçlar tarafından ezilmesi sonucu telef olmasına üzüldüklerini ve bu konuda Karayollarına başvuracaklarını vurgulayan Ertürk, "Çözüm olarak Karayolları Genel Müdürlüğünün kurbağaların geçiş noktası olan yerlerde tünel şeklinde alt geçitler yapması, bu canlıların telef olmalarını önleyecektir diye düşünüyoruz." diye konuştu.