Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Kurban Bayramı ülkemizde bu yıl 24 Eylül Perşembe gününe denk gelecek. Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise şu şekilde olacak:

Arefe günü: 23 Eylül Çarşamba (1/2 Gün)

Kurban Bayramı 1. gün: 24 Eylül Perşembe

Kurban Bayramı 2. gün: 25 Eylül Cuma

Kurban Bayramı 3. gün: 26 Eylül Cumartesi

Kurban Bayramı 4. gün: 27 Eylül Pazar

Diyanet İşleri Bakanlığı'nın sitesinde yer alan tanıma göre Kurban Bayramı günleri "Hz. İbrahim’in duasıyla müminlerin tek yürek, tek vücut oldukları, aynı iman ve aynı ruhla mübarek ve mukaddes topraklara geldikleri, tek parça örtülerine bürünerek her türlü ayrıştırıcılığı bıraktıkları, tek merkezde, Kâbe’de tavaf ettikleri, tek meydanda, Arafat’ta toplanarak hac farizasını yerine getirdikleri mübarek zaman dilimleri" olarak tanımlanıyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZATILDI

Başbakan Ahmet Davutoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların 21 Eylül’den itibaren iki buçuk gün izinli sayılmasına ilişkin yazıyı imzaladı.

Başbakanlık'tan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Kurum yöneticilerince, gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede eleman bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar, 21 Eylül Pazartesi gününden itibaren iki buçuk gün idari izinli sayılacaklardır. Yazı ilgili kurumlara gönderilmiştir" denildi.

KURBAN FİYATLARI BU YIL NE KADAR?

Türkiye Diyanet Vakfı, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içinde 625 TL, yurt dışında da 450 TL olarak belirledi.



Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl "Vekaletle Kurban Kesim Programı" kapsamında yurt içinde 182 il ve ilçe merkezinde, yurt dışında ise 76 ülkenin 450 bölgesinde kurban kesimi yapılacağını bildirdi.



OKULLAR BAYRAMDAN SONRA AÇILACAK

Belediye başkanları ve turizmciler, iç turizmin olumsuz etkilenmemesi için okulların açılış tarihinin 28 Eylül'e, yani Kurban Bayramı sonrasına bırakılmasını talep etmişti.

Başbakan Davutoğlu da konuyla ilgili bir açıklama yaparak okulların açılış tarihinin 28 Eylül'e ertelendiğini duyurmuştu: Böyle öğrencilerin yaz tatili, 14 Eylül'den 28 Eylül'e kadar uzamıştı.

Davutoğlu'nun açıklaması şu şekildeydi :

"Öngörülen planlama 14 Eylül'de okulların açılmasıydı ancak 24 Eylül'de yani bir hafta sonra, arifeyi de içine alırsak neredeyse bir hafta sonra, Kurban Bayramı tatiline giriyoruz. Kurban Bayramı da bu yıl tam hafta ortasına denk geliyor dolayısıyla bütün bir haftayı etkileyebiliyor. Bu sebeple turizm şirketlerimizin Kültür ve Turizm Bakanımıza bir başvurusu oldu, özellikle geri dönüşler ve diğer konular da dahil olmak üzere, Kurban Bayramı sonrasına eğitim yılının başlaması için. Bu sene turizmde yaşanan daralmalara şubat ayında tedbir almaya başlamıştık. Hem onlara bir teşvik ama onun kadar önemlisi Kurban Bayramı'nın da bütün öğrencilerimiz, görevli olan öğretmenlerimiz, başlamış olsa bir ilden bir ile gidecek olan öğretmenlerimizin de Kurban Bayramı'nı o ulviyet içinde geçirebilmelerini teminen her iki bakanımıza da dün akşam talimat verdim ve okulların açılışını 28 Eylül Pazartesi gününe erteledik.