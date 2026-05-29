Kurban Bayramı'nın vazgeçilmezi. "Kukla Deve" geleneği asırlardır yaşatılıyor
29.05.2026 16:33
135 yıllık bayram geleneği bu yıl da sürdürüldü.
Manisa'nın Demirci ilçesinde yaklaşık 135 yıldır "kukla deve" geleneği, bu Kurban Bayramı'nda da renkli görüntülere sahne oldu.
Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı kırsal mahallelerde asırlardır sürdürülen kukla deve geleneği, 135 yıldır Kurban Bayramlarının vazgeçilmez bir parçası oldu. Gelenek kapsamında, bu yıl da Kurban Bayramı'nın ilk günlerinde özel bir eğlence düzenlendi. İlçenin Örücüler Mahallesi'nde yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar bayram neşesini hep birlikte yaşadı.
EV EV GEZİP YARDIM TOPLADILAR
Köyde her Kurban Bayramı'nın birinci veya ikinci günü akşamı organize edilen etkinlikte, akşam namazının kılınmasının ardından kukla deve, davul ve zurna eşliğinde sokağa çıkarıldı. Mahalle sakinlerinin de eşlik ettiği kukla deve, köydeki evleri tek tek ziyaret etti. Gelenek gereği, vatandaşlar kapılarına gelen kukla deveye para bağışında bulunurken, devenin üzerine yemeni adı verilen geleneksel başörtüleri bağlandı.
Deveye eşlik eden cazgır karakterine ise mahalleli tarafından çeşitli gıda ve ev eşyaları hediye edildi.
TOPLANAN YARDIMLAR AÇIK ARTIRMAYLA SATILDI
Kukla deve ve beraberindekiler, Davul zurna eşliğinde neredeyse tüm evleri dolaşarak bayram havasını canlı tutarak turu tamamladı. Meydanda toplanan köy gençleri ve vatandaşlar, müzik eşliğinde oynadı.
Gecenin sonunda ise evlerden toplanan tüm yiyecek ve eşyalar, köy meydanında kurulan alanda açık artırma usulüyle satışa sunuldu. Açık artırmadan elde edilen gelirin, köyün ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında ve evlilik hazırlığı yapan mahalle gençlerinin düğün masraflarına destek olmak amacıyla kullanılacağı belirtildi.
“BİZE ATALARIMIZDAN KALAN BİR GELENEK”
Gelenekle ilgili açıklamalarda bulunan Örücüler Mahalle Muhtarı Fikret Yıldız da bu geleneğin 130-135 yıldır sürdüğünü ve atalardan kalma bir gelenek olduğunu söyledi. Yıldız, deve eğlencesinde hem eğlenildiğini hem de köy yararına yardım toplandığını belirtti.