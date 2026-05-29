Kurban Bayramı'nın vazgeçilmezi. "Kukla Deve" geleneği asırlardır yaşatılıyor

TOPLANAN YARDIMLAR AÇIK ARTIRMAYLA SATILDI

Kukla deve ve beraberindekiler, Davul zurna eşliğinde neredeyse tüm evleri dolaşarak bayram havasını canlı tutarak turu tamamladı. Meydanda toplanan köy gençleri ve vatandaşlar, müzik eşliğinde oynadı.

Gecenin sonunda ise evlerden toplanan tüm yiyecek ve eşyalar, köy meydanında kurulan alanda açık artırma usulüyle satışa sunuldu. Açık artırmadan elde edilen gelirin, köyün ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında ve evlilik hazırlığı yapan mahalle gençlerinin düğün masraflarına destek olmak amacıyla kullanılacağı belirtildi.

“BİZE ATALARIMIZDAN KALAN BİR GELENEK”

Gelenekle ilgili açıklamalarda bulunan Örücüler Mahalle Muhtarı Fikret Yıldız da bu geleneğin 130-135 yıldır sürdüğünü ve atalardan kalma bir gelenek olduğunu söyledi. Yıldız, deve eğlencesinde hem eğlenildiğini hem de köy yararına yardım toplandığını belirtti.