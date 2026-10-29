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Kürk Mantolu Madonna film oluyor. Başrolde Farah Zeynep Abdullah sürprizi

29.10.2026 11:10

Kürk Mantolu Madonna film oluyor. Başrolde Farah Zeynep Abdullah sürprizi
NTV

Sabahattin Ali imzalı "Kürk Mantolu Madonna", 21 dile çevrildi.

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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Türk edebiyatının başyapıtlarından biri olan "Kürk Mantolu Madonna" romanı sinemaya uyarlanıyor. Başrol için görüşmeler sürüyor.

Türk edebiyatının en çok okunan eserlerinden “Kürk Mantolu Madonna” film oluyor. Sabahattin Ali imzalı romanın sinema uyarlaması için hazırlıklar sürüyor.

 

Yönetmenliğini Sedat İnci’nin üstleneceği, senaryosunu Mert Dikmen’in kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunu oluşturmak için de çalışmalara başlandı.

 

Filmin en çok merak edilen rollerinden Maria Puder için Farah Zeynep Abdullah ile görüşmeler devam ediyor. Hikâyenin ana karakterlerinden Raif Efendi’yi kimin canlandıracağı ise henüz açıklanmadı.

 

Kürk Mantolu Madonna, 2'nci Dünya Savaşı öncesi Berlin'de geçen dokunaklı bir aşk hikayesini konu alıyor.

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