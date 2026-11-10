Kürk Mantolu Madonna filminin Maria Puder'i belli oldu

Türk edebiyatının başyapıtlarından “ Kürk Mantolu Madonna ” film oluyor. Sabahattin Ali imzalı eserin film uyarlamasında başrolde yer alan isim belli oldu.

Muhteşem Yüzyıl ile şöhreti yakalayan Meryem Uzerli , Kürk Mantolu Madonna'nın film uyarlamasında başrol oynayacak.

Uzerli; filmde edebiyat dünyasının en ikonik karakterlerinden biri olan, özgür ruhu, tutkusu ve derin yalnızlığıyla hafızalara kazınan Maria Puder rolüne hayat verecek.

Yönetmenliğini Sedat İnci’nin üstleneceği, senaryosunu Mert Dikmen’in kaleme aldığı filmde, hikâyenin ana karakterlerinden Raif Efendi’yi kimin canlandıracağı ise henüz açıklanmadı.

ÇEKİMLER TÜRKİYE VE ALMANYA'DA YAPILACAK

Öte yandan merakla beklenen “Kürk Mantolu Madonna”nın çekimleri Türkiye ve Almanya’da yapılacak. Prodüksiyonun önemli bir bölümü, Berlin’deki Babelsberg Stüdyoları’nda gerçekleşecek.