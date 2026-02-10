Kurtlar Vadisi'nde "Cerrahpaşalıların Ablası"ydı. Şıvga Gerez hayatını kaybetti

ORYANTALLİKTEN OYUNCULUĞA YÖNELDİ



Televizyona ilk kez "İbo Show" ile adım atan ve oryantallik yapan Şıvga Gerez, ardından oyunculuğa yöneldi. “Kurtlar Vadisi” dizisiyle şöhreti yakalayan ünlü isim, Savaş Ay imzalı "Dansöz" filminde de rol aldı.



Ünlü isim, Kurtlar Vadisi kadrosuna nasıl girdiğini katıldığı bir programda “Bir ağabeyimiz vasıtasıyla Osman Sınav ile tanıştım. Kurtlar Vadisi başlamıştı ama ben izlemiyordum. Oturduk, sohbet ettik. Aileyi, rahmetli ağabeyimi de tanıdığı için birçok konuda yabancı gelmedik. İki gün sonra da aradı beni ve sete çağırdı” diye anlatmıştı.



Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Gerez, parapsikoloji ve metafizik alanlarına yöneldi. Şıvga Gerez, bir süredir bu alandaki çalışmalarıyla gündeme geliyordu.