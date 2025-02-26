Kuru fasulye günü. Lezzetli bu yemek için lezzetli bir tarif

Her zaman tekrarlanan bir klişe vardır. Fatih Sultan Mehmet şöyle bir salçalı kuru fasulye yiyemeden gitmiş diye. Çünkü gerek kuru fasulye, gerekse de domates, dolayısıyla domates salçası mutfağımıza sonradan girmiş lezzetler. Her ikisi de Amerika kıtasının keşfinden sonra gelmiş ve zamanla mutfağımızda yer etmiş. Bugün coğrafi işaretler haritasına baktığımız zaman pek çok kuru fasulye çeşidinin olduğunu, Edirne'den Ardahan’a kadar her yerde farklı kuru fasulye çeşitleri olduğunu görüyoruz.

En bilinenlerinden biri Erzurum’un İspir fasulyesi. Erzurum’un başka coğrafi işaretli fasulyeleri de var. Örneğin Narman ve Hınıs fasulyeleri de İspir gibi küçücük boncuk gibi fasulyelerdir. Fasulyelerin pek çoğuna da şeker fasulyesi adı verildiğini görüyoruz. Tabii ki bunlar hafif tatlı bir lezzetten ziyade şeker gibi yenmesi keyifli olan fasulyeler, içi de helva gibi yumuşacık pişiyor zaten. Kuru fasulyede aranan en büyük özelliklerden biri içinin yumuşacık dağılmadan pişmesi, zarının da incecik olması.

Kuru fasulye – pilav milli yemek gibi dedik ama mutfağımızda olmazsa olmaz lezzetlerden biri de piyaz. Köfte yanına fasulye piyazı her zaman aradığımız bir lezzet.

PİYAZ FARSÇA SOĞAN DEMEK

Piyaz, Farsça soğan demek. Aslında genel olarak haşlanmış bir baklagil ya da patates gibi bir sebzenin soğanla salatasının yapılmasına kısaca piyaz denegelmiş. Piyaz deyince öne çıkanlardan Antalya piyazının iki özelliği var. Biri sosunun tahinli olması, diğeri ise o bölgenin meşhur fasulyesi Çandır fasulyesi kullanılması.