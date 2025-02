Kuru fasulye günü. Lezzetli bu yemek için lezzetli bir tarif

Her zaman tekrarlanan bir klişe vardır. Fatih Sultan Mehmet şöyle bir salçalı kuru fasulye yiyemeden gitmiş diye. Çünkü gerek kuru fasulye, gerekse de domates, dolayısıyla domates salçası mutfağımıza sonradan girmiş lezzetler. Her ikisi de Amerika kıtasının keşfinden sonra gelmiş ve zamanla mutfağımızda yer etmiş. Bugün coğrafi işaretler haritasına baktığımız zaman pek çok kuru fasulye çeşidinin olduğunu, Edirne'den Ardahan’a kadar her yerde farklı kuru fasulye çeşitleri olduğunu görüyoruz.