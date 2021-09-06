Kuruluş Osman kadrosuna dahil olan oyuncu Serhat Kılıç kimdir?

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Dünyada 37 ülkede yayınlanan ve iki sezonunda da seyirciden büyük ilgi görerek reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman'ın üçüncü sezon çekimleri geçtiğimiz hafta başlamıştı.



dizinin üçüncü sezon kadrosuna birbirinden iddialı oyuncular dahil oldu.



Ekranların büyük ilgiyle takip edilen dizisinin kadrosuna dahil olan bir isim de Serhat Kılıç oldu.



Başrolünde ünlü oyuncu Burak Özçivit'in olduğu Kuruluş Osman, yakında yeni hikayesi ve oyuncu kadrosuyla ekranlarda çarşamba akşamları seyircisiyle buluşacak.



SERHAT KILIÇ KİMDİR?

Rol aldığı dizilerde başarısından söz ettiren Serhat Kılıç, son zamanlarda 'Maraşlı' dizisindeki Necati rolüyle ekranların en çok konuşulan ismi haline gelmişti.

8 Temmuz 1975 Ankara doğumlu olan Serhat Kılıç, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde Tiyatro bölümünde okudu.

Yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olan Kılıç, birçok tiyatro oyununda, film ve dizide sahne aldı.

Oyunculuğunun yanı sıra iki tiyatro oyununun yönetmenliğini üstlendi.

Oyuncu, 2014 yılı Kasım ayında, oyunculuk, yazarlık, dans ve şan eğitimi veren Okul Serhat Kılıç'ı kurmuştur.

ROL ALDIĞI FİLMLER



Mavzer - 2020 (Veysi)



Topal Şükran'ın Maceraları - 2019 (Selim)



Çember: Ateş Üstünde - 2019 (Adem Yılmaz)



Robinson ve Cuma: Gürcan Yurt - 2015 (Robinson)



Veda : Zülfü Livaneli - 2010 (Salih Bozok)



Nokta : Derviş Zaim - 2008 (Selim)



Kış Uykusu: Nuri Bilge Ceylan - 2014 (İmam Hamdi)



Baskın Karabasan: Can Evrenol - 2015 (Polis)



ROL ALDIĞI DİZİLER



Maraşlı (Necati Türel)



Şeref Bey (Nejat)



Öğretmen (Taner Aslan)



Söz (Çolak)



Çember (Adem Komiser)



Seksenler (Ergun Plak)



Ezel (Selim Uğurlu)



Benim Annem Bir Melek (İbadullah- Azerbaycan asıllı iş adamı)



Yol Arkadaşım (İlker Elmastaş)



Hatırla Sevgili (Kamil Gündüz)



Bizim Evin Halleri (Karl Gurur)

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