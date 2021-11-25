Kuzey Kore’de Squid Game dizisini izleten kişiye idam cezası

Bütün dünyayı kasıp kavuran Squid Game dizisi, Kuzey Kore'yi karıştırdı.

Çin'i ziyaret eden bir Kuzey Koreli erkek öğrenci, ülkesine dönerken Netflix'in Güney Kore yapımı dizisi Squid Game'nin bir kopyasını USB bellekle yanında getirdi.

Öğrenci olan Kuzey Koreli, Çin sınırındaki North Hamgyong'da ünlü dizinin dijital kopyasını birçok kişiye sattı, Squid Game'i satın alanların arasında kendi arkadaşları da vardı.

Kuzey Kore'nin her şeyi izleyen gözetim servisinin gözünden Squid Game'in yayılması elbette kaçmadı, 109 Sangmu adlı gizli servis öğrenciyi geçen hafta yakaladı.



Radio Free Asia'nın haberine göre, Batı kültürünün halk tarafından benimsenmesini engellemek amacıyla sert tedbirlere başvuran Pyongyang yönetimi, diziyi ülkeye sokmakla suçlanan bir kişiyi idam cezasına çarptırdı.

Squid Game dizisini satın aldığı tespit edilen lise öğrencisi ise ömür boyu hapse mahkum edilirken, seriyi izleyen diğer 6 öğrenciye de 5 yıl ağır işlerde çalışma cezası verildi.



Habere göre öğrencilerden biri 3 bin dolar rüşvet ödeyerek kurtuldu.



ÖĞRETMENLER GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI



Cezalandırılan öğrencilerin okuduğu okulda görevli öğretmenler de olayda sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı.



Okul yöneticileri ise sürgün riskiyle karşı karşıya.



SIKI TEDBİRLER UYGULANIYOR



İnternet erişimi, televizyon yayınları ve her türlü kültürel içeriğin devlet kontrolünde olduğu Kuzey Kore'de yönetim, halkın her hareketini yakından takip ediyor.



Geçtiğimiz ay Kuzey Kore devlet medyası tarafından, `İnsanlığın aşırı rekabet sonucu yok edildiği kapitalist Güney Kore toplumunun canavarca doğasının bir örneği` olarak nitelenen Squid Game’in ise ülkede gizli bir şekilde yayılmaya devam ettiği belirtiliyor.

Dünyanın en kapalı ülkesi Kuzey Kore'de, düşman kardeş Güney Kore ve Batılı ülkelerden getirilen bütün film, dizi, şarkı ve diğer ürünler yasak.