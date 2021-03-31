Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyacağınız Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, Star ekranlarında başlıyor… Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, uzun süren suskunluğunu bozuyor ve yeniden sevenleriyle buluşuyor. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, çok özel konukları ve unutulmaz bölümleriyle herkesi ekran başına kilitleyecek…



BİRBİRİNDEN ÖZEL İSİMLER BU PROGRAMDA

Her hafta birbirinden özel isimlerin ağırlanacağı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, özlediğiniz yorumuyla yeniden ekrana geliyor. Karadeniz müziğinin öncü isimlerinden olan usta sanatçı Volkan Konak, eşsiz yorumu ve güçlü sesiyle milyonların gönlünde yeniden taht kuracak…

İLK TANITIM YAYINLANDI

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ilk bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda seyirciye seslenen Volkan Konak; "Türkiye’min güzellikleri; özleştik… Biliyorum, bu ülke sizlerle daha güzel. Cesur, uygar, asil insanlara selamlar olsun. Star’da buluşmak üzere” dedi.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak çok yakında Star’da…