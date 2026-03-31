"Kuzeyin Oğlu" Volkan Konak mezarı başında anıldı

Maçka ilçe merkezinde toplanan kalabalık, saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası, sanatçının türküleri ve şiirlerini okuyarak Volkan Konak’ın mezarına ulaştı. Anma töreninde mezar başında dualar edildi, karanfiller bırakıldı.

“SENİ ÇOK ÖZLEDİM”



Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, ünlü sanatçıyı vefatının birinci yıl dönümünde "Canım Volkan’ım, sensiz koskoca bir yıl geçti. Sen hâlâ kalbimde yaşıyorsun. Seninle olmak bir ömre sığmayacak kadar kıymetliydi. Kaybetmek ise kelimelere sığmayacak kadar zor. Ama biliyorum ki sen; her sözünde, her şarkında ve her hatıranda yaşamaya devam edeceksin. Yokluğun hâlâ aynı ağırlıkta. Seni çok özledim" sözleriyle andı.