‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın yayın günü belli oldu

Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın yayın günü belli oldu.  Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, her Cuma saat 20.00’da Star ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

11.04.2021 - 09:56

‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın yayın günü belli oldu

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Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyacağınız ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, Star ekranlarında başlıyor.

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, uzun süren suskunluğunu bozuyor ve yeniden sevenleriyle buluşuyor. ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, çok özel konukları ve unutulmaz bölümleriyle Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olacak. 

BİRBİRİNDEN ÖZEL İSİMLER BU PROGRAMDA

Her hafta birbirinden özel isimlerin ağırlanacağı ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, özlediğiniz yorumuyla yeniden ekrana geliyor. Karadeniz müziğinin öncü isimlerinden olan usta sanatçı Volkan Konak, eşsiz yorumu ve güçlü sesiyle milyonların gönlünde yeniden taht kuracak.

VOLKAN KONAK ÇOK YAKINDA STAR’DA

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