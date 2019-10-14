Star TV'de ekrana gelen; Barış Arduç, Burcu Biricik, Onur Saylak, Hatice Aslan, Caner Şahin, Ahsen Eroğlu, Tülay Günal ve Nilperi Şahinkaya'nın rol aldığı Kuzgun dizisi, 16 Ekim Çarşamba günü, saat 21.00'de 21. bölümüyle ekrana geliyor.

DİLA HAYATININ EN ÖNEMLİ YOL AYRIMINDA

Kuzgun ve Ferman arasındaki mücadelenin tam ortasında kalan Dila’nın kafasındaki soru işaretleri artmıştır. Kuzgun, Behram’ın ortaklarını yok etmek üzere harekete geçer. Artık bu savaşın sonunda sadece tek bir kazanan olacaktır. Kuzgun’un harekete geçtiğini bilen Ferman ise Kuzgun’u tamamen yok etmek için elindeki tüm kozları ortaya koyar. Kuzgun’dan aşkının karşılığını göremeyen Güneş ise kontrolünü tamamen kaybeder. Dila, Ferman’a dair şüphelerinin izini sürerken, adımlarını dikkatle atmak zorundadır.

Ferman’la düğün hazırlıkları sürerken, Dila Kuzgun’u kalbinden asla atamayacağının farkındadır. İkisi arasında geçmişe ve bugüne dair sarsıcı bir yüzleşme yaşanır. Dila, Ferman’la evlenmesine birkaç gün kala hayatının en önemli yol ayrımına gelir. Öte yandan Kumru ve Cihan ise şüpheleri üstüne çeken Fırat’ın peşine düşer. Kuzgun ile Ferman’ın arasındaki ölümüne savaş son dönemeçtedir. Kuzgun ve Ferman arasındaki nefesleri kesecek büyük yüzleşme herkesin hayatını sonsuza kadar değiştirecektir. Dila ile Kuzgun’un imkansız aşkı ise son sınavını verecektir.

KUZGUN FİNAL FRAGMANI