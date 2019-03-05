Başrollerinde Burcu Biricik ve Barış Arduç'un rol aldığı hesaplaşma, intikam ve dillere destan bir aşk hikayesini konu alan Star TV'nin yeni dizisi Kuzgun'un 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kartal’ın, Kuzgun’un ağabeyi olduğunu öğrendiğinin anlaşıldığı ve ona candan yaklaştığı tanıtımda, Kuzgun’un tavrının ne olacağı ise merak uyandırıyor.

KUZGUN 4. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE

Kuzgun’un intikam planındaki yol haritasını Terzi Derviş’e anlattığı ve Rıfat’ın aile masasına oturarak, düşmanının kalesine girdiği, Bora’nın, babasının intikamını almak için bir ipucu bulunmasını istediği, Ali’nin Rıfat’ı, nefret ettiği Kuzgun’a karşı doldurduğu tanıtımda, Kuzgun ile Dila arasında yaşananlar ise gerilim ve heyecanı tırmandırıyor.



KUZGUN’UN 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK ?



‘Kuzgun’un Çarşamba akşamı ekrana gelecek 4. bölümünün konusu şöyle;

Kuzgun, yaralı haldeki Rıfat’ı da alır ve olay yerinden hızla uzaklaşırlar. Ancak arkalarında çok önemli bir delil ve bir de görgü tanığı bırakmışlardır. Şeref’in vurulduğu haberi çok kısa bir süre sonra Bora’ya ulaşır.

KUZGUN 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Bu haberi, zoraki getirildiği restoranda Dila da öğrenir ve tavırlarından hiç hoşlanmamış olsada Bora’yı yalnız bırakmaz. Kartal, Kuzgun’un ağabeyi olduğunu öğrenir, yolunu gözler ve yılların özlemiyle mahallede önüne çıkar. Bu anlara Meryem de şahit olur ve Kuzgun’un vereceği tepkiyi, gizlice takip eder.

Kumru da Kuzgun’un karşısına çıkar ve tamirhanedeki yangınla ilgisi olup olmadığını sorar. Aldığı cevap Kumru’yu şoke eder. Dila ile Meryem arasında da yıllar sonra büyük bir yüzleşme yaşanacaktır. Dila, Kuzgun’a doğumgünü sürprizi yapar.

Mutlu başlayan, sürprizlerle renklenen, romantizmle örülen, Dila’nın Kuzgun’a aşık olduğunu itiraf etmesiyle rüyaya bürünen günleri, ikisinin de hiç tahmin edemeyecekleri bir şekilde sonlanır. Öte yandan Bora, babasının öldürülmesiyle ilgili her bir ayrıntıyı titizlikle incelemekte ve adım adım iz sürmektedir. Büyük bir savaş kapıdadır ve bu savaşın, intikam planını ilmik ilmik ama sapasağlam ören Kuzgun’u da içine alması kaçınılmazdır.