Kuzu incik nasıl yapılır, malzemeleri neler? (Kuzu incik tarifi)

Haberler - ntv.com.tr 18.10.2021 - 09:28 | Son Güncelleme : 18.10.2021 - 09:50
KUZU İNCİK TARİFİ İÇİN MALZEMELER
Kuzu İncik
Zeytinyağ
Üzerine sürmek için
Worchestire Sos
Bal
Soya Sos
Polenta için Malzemeler
Polenta
Sıcak Su
Tereyağ
Parmesan
Sosu için gerekli malzemeler
Et Suyu
Soğan
Havuç
Pırasa
Defne Yaprağı
Nişasta
KUZU İNCİK NASIL YAPILIR?
Kuzu inciklerin kemik bağlarını bıçak yardımı ile koparıp, elimiz ile aşağı doğru çekerek top haline getiriyoruz. Bu şekli verdikten sonra haşlıyoruz.
Kuzu incik haşlanırken; sıcak suya polentadan dökerek yavaş yavaş karıştırmaya başlıyoruz. Polentaya tuz ekliyoruz. Püre kıvamını aldığında parmesan ve tereyağ ile bağlıyoruz.
Sosu için: Soğan, havuç ve pırasayı kavuruyoruz, üstüne et suyunu döküyoruz 1 adet defne yaprağı koyarak kaynatmaya bırakıyoruz. Et suyu kendini çekmeye başlayınca nişasta ile bağlayarak sos kıvamına getiriyoruz.
Tabağa önce polenta püresini koyuyoruz üzerine kuzu incik'i yerleştiriyoruz.
İnciğin üzerine sosu dökererek servis edebilirsiniz.