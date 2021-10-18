Kuzu incik nasıl yapılır, malzemeleri neler? (Kuzu incik tarifi)

MasterChef Türkiye'nin 17 Ekim Pazar akşamı ekrana gelen yeni bölümünde potadaki yedi isim eleme heyecanı yaşadı. İkinci tura kalan Milhan, Rabia ve Mert Danilo Zanna'nın imza yemeği olan kuzu inciği yaparak yarıştı. Peki kuzu incik nasıl yapılır gerekli malzemeleri nelerdir?

Haberler - ntv.com.tr 18.10.2021 - 09:28 | Son Güncelleme : 18.10.2021 - 09:50

Kuzu incik nasıl yapılır, malzemeleri neler? (Kuzu incik tarifi)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ege'nin meşhur tatlısı Şambali nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Ege'nin meşhur tatlısı Şambali nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İzmir usulü enginar dolması tarifi

İzmir usulü enginar dolması tarifi

KUZU İNCİK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Kuzu İncik

Zeytinyağ

Üzerine sürmek için

Worchestire Sos

Bal

Soya Sos

Polenta için Malzemeler

Polenta

Sıcak Su

Tereyağ

Parmesan

Sosu için gerekli malzemeler

Et Suyu

Soğan

Havuç

Pırasa

Defne Yaprağı

Nişasta

KUZU İNCİK NASIL YAPILIR?

Kuzu inciklerin kemik bağlarını bıçak yardımı ile koparıp, elimiz ile aşağı doğru çekerek top haline getiriyoruz. Bu şekli verdikten sonra haşlıyoruz.

Kuzu incik haşlanırken; sıcak suya polentadan dökerek yavaş yavaş karıştırmaya başlıyoruz. Polentaya tuz ekliyoruz. Püre kıvamını aldığında parmesan ve tereyağ ile bağlıyoruz.

Sosu için: Soğan, havuç ve pırasayı kavuruyoruz, üstüne et suyunu döküyoruz 1 adet defne yaprağı koyarak kaynatmaya bırakıyoruz. Et suyu kendini çekmeye başlayınca nişasta ile bağlayarak sos kıvamına getiriyoruz.

Tabağa önce polenta püresini koyuyoruz üzerine kuzu incik'i yerleştiriyoruz. 

İnciğin üzerine sosu dökererek servis edebilirsiniz.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...