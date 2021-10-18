Kuzu incik nasıl yapılır, malzemeleri neler? (Kuzu incik tarifi)

KUZU İNCİK TARİFİ İÇİN MALZEMELER



Kuzu İncik



Zeytinyağ



Üzerine sürmek için



Worchestire Sos



Bal



Soya Sos



Polenta için Malzemeler

Polenta



Sıcak Su



Tereyağ



Parmesan



Sosu için gerekli malzemeler



Et Suyu



Soğan



Havuç



Pırasa



Defne Yaprağı



Nişasta



KUZU İNCİK NASIL YAPILIR?



Kuzu inciklerin kemik bağlarını bıçak yardımı ile koparıp, elimiz ile aşağı doğru çekerek top haline getiriyoruz. Bu şekli verdikten sonra haşlıyoruz.



Kuzu incik haşlanırken; sıcak suya polentadan dökerek yavaş yavaş karıştırmaya başlıyoruz. Polentaya tuz ekliyoruz. Püre kıvamını aldığında parmesan ve tereyağ ile bağlıyoruz.



Sosu için: Soğan, havuç ve pırasayı kavuruyoruz, üstüne et suyunu döküyoruz 1 adet defne yaprağı koyarak kaynatmaya bırakıyoruz. Et suyu kendini çekmeye başlayınca nişasta ile bağlayarak sos kıvamına getiriyoruz.



Tabağa önce polenta püresini koyuyoruz üzerine kuzu incik'i yerleştiriyoruz.

İnciğin üzerine sosu dökererek servis edebilirsiniz.