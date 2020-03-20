Kylie Jenner: Hamileliğim beni sosyal izolasyona hazırladı

Eski aşkı Travis Scott ile barıştığı konuşulan ABD'li magazin yıldızı Kylie Jenner, sosyal medya hesabından corona virüs ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Salgın sebebiyle kendilerini evde karantinaya alan ve takipçilerine moral vermeye çalışan Jenner, sosyal izolasyonun kendisi için zor olmadığını söyledi. Geçtiğimiz senelerde kızı Stormi'ye hamileyken bir süre basına görüntü vermemek için evden çıkmayan Kylie Jenner, yaptığı paylaşımda şunları söyledi: Günlük hatırlatma; sosyal mesafe ve kendi kendini karantinaya almak önemli. 8. günüm. Hamileliğim beni buna hazırladı. Aylarca evden çıkmadım. Biz hallederiz...

SOSYAL İZOLASYON NEDİR ?



Sosyal izolasyon kişinin kendini toplumdan kısmen ya da tamenen uzaklaştırmasıdır. Havadan bulaşan hastalıkların yayılmasını yavaşlatkmak, izlemek ve sonunda durdurmak için; okul, festival ve toplu taşıma araçlarının kapanışları gibi geniş önlemleri tanımlamak için kullanıyan bir halk sağlığı stratejisidir.

SOSYAL İZOLASYONUN PÜF NOKTALARI

Temas mesafesi ne olacak?.. Evden hiç çıkılmayacak mı?.. Açık alanda yürüyüş zararlı mı?.. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, corona virüste izolasyonun önemini şu sözlerle anlattı:



* Mümkün olan her koşulda 1 metre kuralına uyacağız. Hasta olduğundan kuşkulandığımız kişilerde mesafeyi 1.5-2 metre yapmaya çalışacağız.



* Hasta olduğumuzdan kuşkulanıyor isek, tanı kesinleşene kadar izolasyon meselesini maksimum ölçüde ciddiye alacak, evden çıkmayacağız. Ev halkını korumak için Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun yayımladığı tavsiyelere harfiyen uyacağız.

* Korunma amacı ile gereksiz sosyal temaslardan kaçınacak, zorunlu olmayan sosyal aktivitelere ara vereceğiz.



* Aile içi ziyaretlerde de sosyal izolasyon el ve ağız temizliği meselesi ciddiye alınmalıdır.



* Risk grubunda olanlara ve ileri yaştakilere yapılan ziyaretlerde onları korumak amacı ile “medeni mesafe” de diyebileceğimiz 1-2 metre uzaklık kuralı daha bir dikkatle uygulanmalıdır.

* Açık alanlarda yapılan yürüyüşler ve hafif egzersizler zararsızdır.



* Açık havada yapılabilecek sosyal süreçler sürdürülebilir. Zira toplumla bağları koparıp tamamen eve kapanmak, oluşturacağı psikolojik baskıyla bağışıklık süreçlerini de olumsuz etkiler.