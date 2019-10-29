Kylie Jenner, Stormi paylaşımıyla hedefte

Kylie Jenner, 2019 MET Gala'da giydiği eflatun elbisenin aynısını Cadılar Bayramı nedeniyle 1.5 yaşındaki kızı Stormi'ye giydirince eleştiri oklarının hedefi oldu.

GettyImages-1147829518.jpg
GettyImages-1147829518.jpg

29.10.2019 - 11:06

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Amerikan Forbes dergisi tarafından 21 yaşında servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) ilan edilen ve Mark Zuckerberg'i tahtından eden Kylie Jenner, 1.5 yaşındaki kızı Stormi ile ilgil son paylaşımı yüzünden hayranlarından bile tepki aldı.

22 yaşındaki televizyon yıldızı, 2019 MET Gala'da giydiği eflatun elbisenin aynısını Cadılar Bayramı nedeniyle 1.5 yaşındaki kızı Stormi'ye giydirdi bir de saçına kendi saç rengiyle aynı bir peruk takarken eline de simli bir çanta tutuşturdu.

Kızının fotoğrafını Instagram'da "Bebeğim! Allah'ım, dayanamıyorum şimdi onu yiyeceğim" mesajıyla paylaşan Kylie küçücük bir çocuğa bu şekilde yetişkin kostümleri giydiği için eleştiri yağmuruna tutuldu.

Corey Gamble, Kris Jenner, Kim Kardashian-West, Kanye West, Kendall Jenner, Kylie Jenner ve Travis Scott 2019 Met Gala'da.

Sosyal medya kullanıcıları Kylie'nin çocuğunu sürekli kendi reklamını yapmak için kullandığını ve onu sürekli psikolojisini bozacak durumlara maruz bıraktığını düşünüyorlar. 

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