Kylie Jenner, Türk saç tasarım uzmanı ile ortak oluyor

Amerikalı reality show yıldızı ve kozmetik girişimcisi Kylie Jenner, Türk saç tasarım uzmanı Barış Karagöz ile ortak oluyor.

Karagöz yaptığı açıklamada, “Medyada Kylie Jenner ile ortaklığım yönünde çıkan haberler doğrudur. Birlikte çok güzel bir yola girdik. Planlama ve fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. En kısa zamanda Kylie ile ortak olarak bir güzellik salonu açacağız" dedi.

"Bu işin başlangıcı dahi dükkana bereket getirdi. İşlerimiz inanılmaz derecede arttı. Salonu açınca nasıl olacağını şimdiden tahmin ediyorum" diyen Karagöz, "Her şey çok güzel olacak. Kylie ve ben buna gönülden inanıyoruz” diye konuştu.

Yeni iş ortaklığından dolayı çok heyecanlı olduğunu söyleyen Karagöz, “Ben bu ortaklık için bu kadar heyecanlı iken Kylie’nin bu kadar sakin olmasına inanmakta güçlük çekiyorum. Birlikte çıkacağımız bu yolda en büyük olmayı hedefledik. Sadece Türkiye’de değil dünyada da en fazla tercih edilen güzellik salonlarına sahip olmak istiyoruz" dedi.

Konsept ve bazı ayrıntılar konusunda kriterleri belirlediklerini söyleyen Karagöz, "İşletmenin nerede olacağı, kaç kişinin çalışacağı ve hedef kitlesi hakkında henüz karar vermedik. İşletmenin açılışına müteakip hitap edeceğimiz kitlenin belirleneceğini düşünüyoruz“ şeklinde konuştu.

“Yaptığımız işler daha çok sanatçılar, ünlüler ve biraz daha kalburüstü insanlar tarafından beğeni görüyor. Bu nedenle de şu andaki işletmede daha çok bu kesimden insanlara hizmet veriyoruz" diyen Karagöz, "Yeni işletmenin bu aşamalara gelmesinin daha kısa sürede gerçekleşeceğine inanıyorum” diyerek hedeflerini çok yüksek tuttuklarını belirtti.