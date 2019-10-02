Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner ile rap şarkıcısı sevgilisi Travis Scott ayrıldı. TMZ’nin haberine göre ikili, birbirlerine kapıları tam olarak kapatmak yerine, ilişkilerine ara verdi.



Son olarak birlikte Playboy dergisine poz veren, bir yaşında Stormi adında kızları bulunan çift, birkaç ay önce aldatma haberleriyloe gündeme gelmişti.

Travis Scott’ın Kylie Jenner’ı aldattığı iddia edilse de ünlü çiftten bu iddiayla ilgili bir açıklama gelmemişti.



2017’de Coachella Festivali’nde tanışan çifte yakın kaynaklar, bir süredir aralarının bozuk olduğunu öne sürdü. Beklenen ayrılık haberi dün gelse de çiftin ipleri tamamen koparmadığı, birkaç hafta önce ilişkilerine ara verme kararı aldıkları iddia edildi.

Justin ve Hailey Bieber çiftinin dün South Carolina’da yapılan düğününe Kylie Jenner’ın kızıyla birlikte gitmesi de ayrılık iddialarını güçlendirdi.