Kylie Jenner'dan eleştirilere yanıt

Kylie Jenner sosyal medyada fiziğiyle ilgili olumsuz yorum yapanlara yanıt verdi. Jenner, "Ben bir çocuk doğurdum" dedi.

21.04.2020 - 11:20

GettyImages-1164448222.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kylie Jenner'a yemeğini bile annesi yediriyor

Kylie Jenner'a yemeğini bile annesi yediriyor

Kylie Jenner’ın bebeği Stormi’den önceki vücudunun daha güzel olduğunu söyleyen bir takipçisi, Jenner’ın üç sene öncesinde çok daha fit göründüğünü belirtti.

Vücudunun birkaç sene önce farklı görünmesinin normal olduğunu belirten Jenner, “Ben bir bebek doğurdum” diyerek cevap verdi.

2018’de ‘Keeping Up With the Kardashians’ şovunda doğum yaptıktan sonraki bedenine alışmakta zorluk çektiğini söyleyen Jenner, “Gardırobumdaki kıyafetler üzerime olmuyor” diyerek ablası Kim Kardashian’a sitem etmişti.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...