Kylie Jenner'dan eleştirilere yanıt

Kylie Jenner’ın bebeği Stormi’den önceki vücudunun daha güzel olduğunu söyleyen bir takipçisi, Jenner’ın üç sene öncesinde çok daha fit göründüğünü belirtti.



Vücudunun birkaç sene önce farklı görünmesinin normal olduğunu belirten Jenner, “Ben bir bebek doğurdum” diyerek cevap verdi.



2018’de ‘Keeping Up With the Kardashians’ şovunda doğum yaptıktan sonraki bedenine alışmakta zorluk çektiğini söyleyen Jenner, “Gardırobumdaki kıyafetler üzerime olmuyor” diyerek ablası Kim Kardashian’a sitem etmişti.