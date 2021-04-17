Kyra Sedgwick: Tom Cruise'un evinde panik düğmesine bastım

The Drew Barrymore Show'a konuk olarak katılan Altın Küre ödüllü Kyra Sedgwick; eşi Kevin Bacon ile Birkaç İyi Adam'ı (A Few Good Men) çekimleri devam ederken Tom Cruise'un evine davet edildikleri zamandan bahsetti.

"BENİM İÇİN ÜZÜCÜ BİR ANDI"



55 yaşındaki Amerikalı oyuncu; Demi Moore, Bruce Willis, Rob Reiner ve Nicole Kidman gibi birkaç meşhur ünlünün de katıldığı toplantının hayli iyi bir hikayeyle sonlandığını ancak bunun kendisi için üzücü bir an olduğunu söyledi.

"BİZZAT DAVET EDİLMEDİĞİM GECELERDENDİ"



Sedgwick "Çoğu zaman bizzat davet edilmediğim o gecelerden biriydi ve etrafa bakıyordum, şömine rafına benzer bir şey vardı ve rafın altında küçük bir düğme vardı. 'Aa bu küçük düğme de ne?' dedim. Sonra o küçük düğmeye bastım çünkü ilginç bir şey olabileceğini düşünmüştüm. Hiçbir şey olmadı ve sonrasında biraz gerildim" dedi.



"5'TEN FAZLA POLİS ARABASI VARDI"





Hiçbir şey olmadığı için yanlış bir şeyler olduğunu fark ettiğini söyleyen

Kyra Sedgwick "Tom'un omzuna dokundum ve 'Şuradaki düğmeye bastım' dedim. Ve o da 'O düğmeye mi bastın?' diye sordu. Ben de 'Evet, o düğmeye bastım' dedim. O da, 'O panik düğmesi' dedi. Ve böylece polisler geldi, gösterimi durdurmak zorunda kaldılar, Tom'u görmeleri gerekiyordu. Sanırım 5'ten fazla polis arabası vardı, sıra dışıydı. Bir daha davet edilmedim" diye konuştu.

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