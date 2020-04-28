La Casa de Papel oyuncuları alkış eyleminde

La Casa de Papel dizisinin iki yıldızı Jaime Lorente ve Maria Pedraza ilişki yaşıyor. Dizide Denver karakterini canlandıran 28 yaşındaki Lorente ile Alison Parker rolüne hayat veren 24 yaşındaki Pedraza’nın ilişkisi İspanyol seyirciler için yeni bir bilgi olmasa da dizinin uluslararası hayranları için fazla bilinen bir gerçek değil.



2018’den bu yana birlikte olan İspanyol oyuncular, Elite dizisinde de birlikte rol aldı.



İspanya’nın Madrid kentinde yaşayan çift, evlerinin balkonundan corona virüsle ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarını alkışlarken görüntülendi.