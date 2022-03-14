La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso imaj değiştirdi

'La Casa de Papel' dizisinde hayat verdiği 'Berlin' karakteriyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Pedro Alonso, Paris'ten İstanbul'a geldi. Kız arkadaşı Tatiana'yla birlikte İstanbul'a gelen 50 yaşındaki oyuncu, arkadaşı Erkan Şen ile Boğaz'daki bir restoranda yemek yedi.

İmaj değişikliğine giden Pedro Alonso'nun sakallarını uzattığı görüldü. Alonso, son haliyle hayranları tarafından tanınmakta güçlük çekti.

Alonso, “Türk yemeklerini ve İstanbul’u çok özlemiştim. Geçtiğimiz aylarda kitabım için gelmiştim, şimdi de İstanbul ve Boğaz'ın tadını çıkarmak için geldim. Bence İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biri” dedi.

"TÜRKLER ÇOK TATLI"



İspanyol yıldız, geçtiğimiz günlerde Taksim'deki bir otelde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlamıştı. Türkiye'ye ikinci kez geldiğini belirten ünlü oyuncu, "Sokağa çıktığında Türklerle büyük bir akış yaşıyorum. Benim hissim bu, hemen bir bağlantı kurduğunu düşünüyorum. Uzun bir süre kalabileceğimiz bir yer. Türkler çok tatlı" demişti.