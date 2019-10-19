İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Lady Gaga: Hıçkıra hıçkıra ağladım

Lady Gaga, Las Vegas'ta verdiği konser sırasında sahneye gelen hayranını kırmadı. 33 yaşındaki şarkıcı Jack adındaki hayranının kendisine sarılmasına izin verdi. Seyircinin de alkışlarıyla ikili sahnede dans etmeya başladı. Ancak ne olduysa bundan sonra oldu. Jack adımını boşluğa atınca kucağındaki Lady Gaga ile birlikte yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düştü.

Fotoğraflar: Backgrid USA

Neyse ki ne Lady Gaga ne de Jack kazayı yaralanmadan atlattı. Korumalarının yardımıyla sahneye dönen Lady Gaga "Birbirimizin kucağına düştük. Titanik'teki Rose ve Jack gibiyiz" dedi.

Lady Gaga daha sonra hayranını yeniden yanına çağırıp bu kez piyano başında yanında oturtup şarkısını o şekilde söyledi.