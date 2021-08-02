Lady Gaga morlar içinde

Ünlü şarkıcı Lady Gaga, her zaman farklı stiliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

35 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, önceki gün New York’ta Radio City Music Hall’da prova çıkışı görüntülendi.



Lady Gaga, baştan aşağı morlara büründüğü stiliyle bakışları üzerinde topladı. Ünlü sanatçı, tasarımcı Pierpaolo Piccioli’nin Valentino Sonbahar-Kış 2021 koleksiyonu için hazırladığı mor kıyafetle boy gösterdi.



Kıyafetini şapka tasarımcısı Philip Treacy’nin hazırladığı mor peruk, Marc Jacobs marka mor gözlük ve sarı deri eldivenlerle tamamladığı görülen Lady Gaga’nın Tony Bennett ile MTv kanalında yayınlanan MTV Unplugged programının provasını yaptığı öğrenildi.

Lady Gaga, geçtiğimiz günlerde Tokyo Olimpiyatları'nda yarışan Ürdünlü tekvandocu Julyana Al-Sadeq'in kendisine olan benzerliği nedeniyle sosyal medyanın gündemindeydi.

Esprili yorumlarda, "Lady Gaga, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na mı katıldı?" denildi.