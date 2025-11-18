Lamb of God 16 yıl sonra Türkiye'ye geliyor
18.11.2025 15:59
DHA
DHA
ABD'li metal müzik grubu Lamb of God, Türkiye'ye geliyor. Ünlü grup, 16 yıl sonra İstanbul'da konser verecek.
Metal sahnesinin en güçlü performansları arasında gösterilen Lamb of God grubu, İstanbul'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Lamb of God, 24 Temmuz Cuma günü Bonus Parkorman’da konser verecek.
Kariyerlerinde 30 yılı geride bırakan, 11 albüme imza atan grubun vokalisti Randy Blythe ve ekibi, konserde sevilen şarkılarını seslendirecek.
Grammy adaylıklarıyla dikkat çeken Lamb of God konseri öncesinde İsveçli Orbit Culture ve Black Tooth sahne alacak.