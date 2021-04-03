Lana Del Rey'in karantina kiloları

Pop dünyasının son yıllardaki önemli isimlerinden olan Lana Del Rey, önceki gün Beverly Hills'te görüntülendi. Rey, son görüntüsüyle hayranlarını şaşırttı Corona virüs döneminde uygulanan karantina nedeniyle hareketsiz kalan şarkıcının aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.



Muhabirlerin kendisini görüntüleyince hızlı adımlarla otomobiline doğru yönelen Lana Del Rey, soruları cevapsız bıraktı.



Lana Del Rey 2019'da Batı Hollywood'da alışveriş sonrası

Siyah şortunun üzerine beyaz bir tişört giyen şarkıcının, giyimiyle uyumlu bir maske tercih ettiği görüldü. Rey'in görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu.

Kırmızı halı görünümü

Del Rey ile kısa bir süredir birlikte olduğu Clayton Johnson geçtiğimiz şubat ayında nişanlandıklarını duyurmuştu. Çiftin, geçen yıl ağustos ayından bu yana birlikte olduğu belirtiliyor.

Güney Kore’de çift, sanat galerisinde yarım milyon dolarlık tabloyu yanlışlıkla boyadı