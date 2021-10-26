Latin Amerikalı yıldız oyuncu Natalia Oreiro Rus vatandaşı oldu

Türkiye'de bir zamanlar popüler olan Arjantin dizisi "Vahşi Güzel"in başrol oyuncusu Natalia Oreiro, Rusya vatandaşlığı aldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.10.2021 - 09:55

Latin Amerikalı yıldız oyuncu Natalia Oreiro Rus vatandaşı oldu

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Rusya Devlet Yasal Bilgi İnternet Portalı'nda yayımlanan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı ile Natalia Oreiro ve oğlu Merlin Atahualpa Mollo'ya vatandaşlık verildi.

Uruguay'da, 1977'de doğan şarkıcı ve oyuncu Oreiro, küçük yaşta Arjantin'e taşındı. Dizi oyunculuğu ve şarkıcılığı ile Arjantin'de meşhur olan Oreiro'nun şöhreti zamanla Latin Amerika'yı aşarak tüm dünyaya yayıldı.

Oreiro, Arjantin'de 1998'de çekilen, Türkiye'de de 2001'den itibaren yayınlanan "Vahşi Güzel" dizisinde, "Milagros" ismiyle başrolde oynamıştı.

Oreiro, Haziran 2020'de vatandaşlık başvurusunda bulunduğunu açıklamıştı. Oreiro, Haziran 2020'de vatandaşlık başvurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

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