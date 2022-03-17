Leblebi helvası nedir, nasıl yapılır? (Leblebi helvası tarifi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Mart’ta Vahdettin Köşkü’nde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile yediği öğle yemeğinde leblebi helvası ikram edildi.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabında da bulunan leblebi helvasının tarifi merak konusu oldu.

LEBLEBİ HELVASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER



1 su bardağı leblebi unu



3 yemek kaşığı tereyağı



1 su bardağından bir parmak eksik şeker



1,5 su bardağı sıcak süt



LEBLEBİ HELVASI YAPILIŞI



Geniş bir tencerede 250 gram tereyağı veya sadeyağı eritin. 250 gram sarı leblebi ununu esmerleşinceye kadar kısık ateşte kavurun.



300 gram toz şeker ve 500 gram suyu ayrı bir tencereye alın ve şeker eriyene kadar ısıtın. Her ikisi de sıcakken kavrulan malzemenin içerisine dökün ve sürekli karıştırın. Altını kapayın ve 15 dakika dinlenmeye bırakın.

Dondurma için 840 gram manda sütünü soğukken 2 tatlı kaşığı toz saleple iyice çırparak karıştırın. Devamlı karıştırarak kaynamasını bekleyin.



Ocaktan indirdikten sonra 200 gram şeker ilave edin, iyice karıştırın ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra ev usulü dondurma makinesinde karıştırın. İstenilen kıvama geldiğinde dondurucuda saklayın.



Orman meyveleri sosu için ayrı bir tencerede 200 gram şeker ve 140 ml suyu kaynatın. İçerisine 80 ml vişne kompostosu ve orman meyvelerini ilave ederek 3 dakika daha kaynatın.



Meyveli karışıma 50 gram nişasta ekleyerek bağlayın ve soğumaya bırakın.



Sunum için helvayı dilediğiniz bir servis tabağına aktarın. Bir top dondurma, nane yaprakları ve sos ilave ederek servis edebilirsiniz.