LeBron James'ten Trump'a: Beni güldürüyorsun

NBA yıldızı LeBron James, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "Beni güldürüyorsun. Basketbolun onu, izleyici olarak kaybettiğine inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

07.08.2020 - 11:04

LeBron James'ten Trump'a: Beni güldürüyorsun

İlişkili Haberler

Bob Dylan'dan George Floyd açıklaması: Adalet hızla yerini bulmalı

Bob Dylan'dan George Floyd açıklaması: Adalet hızla yerini bulmalı

Sarah Jessica Parker: Ortak kalp atışımız değişime direnen korkudan çok daha güçlü (ABD’yi ayağa kaldıran George Floyd cinayetine ünlülerden tepkiler)

Sarah Jessica Parker: Ortak kalp atışımız değişime direnen korkudan çok daha güçlü (ABD’yi ayağa kaldıran George Floyd cinayetine ünlülerden tepkiler)

Banksy'den George Floyd protestosu

Banksy'den George Floyd protestosu

George Floyd'ın ırkçılık nedeniyle öldürülmesinin ardından NBA oyuncuları, yeniden başlayan ligde maçlardan önce diz çökerek 'Black Lives Matter' (Siyahların Hayatı Değerlidir) tişörtleri giyiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sporcuların diz çökmesinin 'kabul edilemez' olduğunu ve görünce TV'yi kapattığını söyledi.

Spor Arena'da yer alan habere göre, bu sözler üzerine sert tepki veren Lakers süperstarı LeBron James, "Beni güldürüyorsun. Basketbolun onu, izleyici olarak kaybettiğine inanmıyorum" derken, ülkede yapılacak başkanlık seçimlerinde Trump'a oy verilememesini kastederek, "Umarım herkes ırkı, rengi ne olursa olsun ülkemizin zirvesinde hangi liderliğe sahip olduğumuzu görüyordur" ifadelerini kullandı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...