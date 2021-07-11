Lenf kanseri tedavisi Boğaç Aksoy: Çoğu gitti azı kaldı

Oyuncu Boğaç Aksoy, sağlık durumuna ilişkin olarak Instagram'dan paylaşımda bulundu. Aksoy tedavisinin iyiye gittiğini belirterek, "İçindeki star ışığını keşfettiğini sanan adam. Aslında o hastalıkmış. Çok şükür iyiye gidiyoruz çoğu gitti azı kaldı" dedi.

OYUNCULUK DEVAM EDECEK Mİ?



Aksoy, bir takipçisinin 'Oyunculuk serüvenin devam edecek mi, tedavi ne kadar sürecek, kendini nasıl hissediyorsun, ümitsizliğe kapıldın mı?' sorusunu yanıtladı.

"TEKLİF GELİRSE SETLERDEYİZ"



31 yaşındaki oyuncu "Şaka mısın tabii ki devam edeceğim çok özledim. Bu hastalığı bir atlatayım ondan sonra güzel bir teklif gelirse setlerdeyiz inşallah" dedi.

"İKİNCİ KEMOTERAPİ BİTTİ"

Aksoy "Şu anda ikinci kemoterapi bitti. 6 kilo alacağım toplamda Ağustos'un sonlarına doğru bitmiş olacak. Allah'ın izniyle, inşallah da setlere geri döneceğim. Dostlarım, sizlerin sevgisi sayesinde duaları sayesinde kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

"ÜMİTSİZLİĞE KAPILMADIM"

Boğaz Aksoy "Bu dönemde böyle sizlerle etkileşim halinde olmak da beni ekstradan mutlu ediyor. Dostum hiç ümitsizliğe kapılmadım hastalığı araştırmadım bile… Daha önünde başaracak çok hedeflerim, hayallerim var… O yüzden umurumda bile değil. Sadece kendime dikkat ediyorum" diye konuştu.

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