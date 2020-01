Leonardo DiCaprio ile Camila Morrone ayrıldı

Bir Zamanlar... Hollywood'da (Once Upon a Time ...in Hollywood) filminde canlandırdığı Rick Dalton karakteriyle, 92. Oscar Ödülleri'ne En iyi erkek oyuncu kategorisinde aday olan Leonardo DiCaprio (45) uzun bir aradan sonra ilk defa özel hayatıyla gündemde.

EN SON TATİLDE BİRLİKTEYDİLER

ABD basını, Oscar ödüllü oyuncunun 2017'den beri birlikte olduğu sevgilisi Camila Morrone (22) ile ayrıldığını iddia etti. Son olarak St Barts adasında görüntülenen çiftin evlilik baskısı yüzünden ayrıldığı konuşuluyor. Ünlü çift ilişkileri boyunca aralarındaki 23 yaş fark ile konuşuluyordu.

ANNESİNİN KORKTUĞU BAŞINA GELDİ



Leonardo DiCaprio'nun annesi Irmeline Indenbirken'in oğlunun bir an önce evlenmesini istediği hatta Camila Morrone'nin en uygun aday olduğunu düşünüyordu. Ancak Radar Online'ın iddiasına göre; Indenbirken'in en büyük korkusu gerçekleşti ve oğlu evliliğe yanaşmayıp Morrone'yi kendinden uzaklaştırdı.