Leonardo DiCaprio ile Greta Thunberg buluştu

İklim değişikliği krizine karşı başlattığı “Gelecek İçin Cuma” (Fridays For Future) eylemleriyle dünya çapında bir hareketin öncüsü olan 16 yaşındaki İsveçli lise öğrenci Greta Thunberg, dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio’dan destek gördü.



Oscar ödüllü oyuncu DiCaprio, Thunberg’le bir araya gelerek, buluşmanın fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.



Ünlü oyuncu, “Umarım Greta’nın mesajı dünya liderlerini uyandırma çağrısı olur. Greta bizim zamanımızın lideri haline geldi. Onunla zaman geçirmek harikaydı. Tarih bizi gelecek jenerasyonlar için yaptıklarımızla yargılayacak” mesajını yazdı.

BİR YANDA REKOR BAĞIŞ BİR YANDA ÖZEL JET



Çevre duyarlılığıyla bilinen dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, sık sık kendi adıyla kurduğu vakfa rekor bağışlar yapmasıyla gündeme geliyor. Geçen yıl vakfının 20’nci yılı galasında, 7 milyon dolar bağışlamıştı. Öte yandan ünlü aktör, iklim değişikliğine vurgu yapan konuşmaları ve bu alanda yapılan çalışmalar için maddi destek sağlamasına rağmen sık sık özel jetle seyahat etmesiyle de eleştiriliyor.

"HAYALLERİMİ ÇALDINIZ"

New York’ta Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen İklim Zirvesi'ne katılan Greta Thunberg, konuşmasıyla tüm dünyanın gündemine girmişti. Thunberg’in "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız" sözlerini içeren etkili konuşması, internette 3 milyondan fazla izlenmişti.

GRETA'NIN KONUŞMASI ŞARKI OLDU