Leonardo DiCaprio ile Greta Thunberg buluştu

Oscar'lı aktör Leonardo DiCaprio, BM İklim Zirvesi'ndeki konuşmasıyla tüm dünyanın gündemine oturan 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'e destek verdi. DiCaprio, Thunberg ile bir araya geldiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak, "O bizim zamanımızın lideri haline geldi" dedi.

leonardodicaprio_74623992_1426067920876650_5309172443854515583_n.jpg
leonardodicaprio_74623992_1426067920876650_5309172443854515583_n.jpg

04.11.2019 - 10:23

İlişkili Haberler

Kim Kardashian’dan Greta Thunberg’e akşam yemeği daveti

Kim Kardashian’dan Greta Thunberg’e akşam yemeği daveti

İsveçli aktivist Greta Thunberg'in BM konuşması şarkıya dönüştü

İsveçli aktivist Greta Thunberg'in BM konuşması şarkıya dönüştü

İklim değişikliği krizine karşı başlattığı “Gelecek İçin Cuma” (Fridays For Future) eylemleriyle dünya çapında bir hareketin öncüsü olan 16 yaşındaki İsveçli lise öğrenci Greta Thunberg, dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio’dan destek gördü.

Oscar ödüllü oyuncu DiCaprio, Thunberg’le bir araya gelerek, buluşmanın fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Ünlü oyuncu, “Umarım Greta’nın mesajı dünya liderlerini uyandırma çağrısı olur. Greta bizim zamanımızın lideri haline geldi. Onunla zaman geçirmek harikaydı. Tarih bizi gelecek jenerasyonlar için yaptıklarımızla yargılayacak” mesajını yazdı.

BİR YANDA REKOR BAĞIŞ BİR YANDA ÖZEL JET

Çevre duyarlılığıyla bilinen dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, sık sık kendi adıyla kurduğu vakfa rekor bağışlar yapmasıyla gündeme geliyor. Geçen yıl vakfının 20’nci yılı galasında, 7 milyon dolar bağışlamıştı. Öte yandan ünlü aktör, iklim değişikliğine vurgu yapan konuşmaları ve bu alanda yapılan çalışmalar için maddi destek sağlamasına rağmen sık sık özel jetle seyahat etmesiyle de eleştiriliyor.

"HAYALLERİMİ ÇALDINIZ"

New York’ta Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen İklim Zirvesi'ne katılan Greta Thunberg, konuşmasıyla tüm dünyanın gündemine girmişti. Thunberg’in "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız" sözlerini içeren etkili konuşması, internette 3 milyondan fazla izlenmişti.

GRETA'NIN KONUŞMASI ŞARKI OLDU

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...