Leonardo DiCaprio'dan Afrika'daki gorillere yardım

Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio, sosyal medya hesabından, kurucusu olduğu Earth Alliance Vakfı'nın dağ gorilleri için yaptığı 2 milyon dolarlık bağışa kendisinin de nakit desteğinde bulunduğunu açıkladı.

KATKIDA BULUNMAYA DAVET ETTİ



Dağ gorillerine ev sahipliği yapan KDC’deki Virunga Milli Parkı’nın yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapandığını hatırlatan DiCaprio, yardımseverleri Virunga Fonu’na katkında bulunmaya davet etti.

UNESCO LİSTESİNDE



UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan park, dağ gorillerini corona virüs salgınından korumak için ziyarete kapatılmıştı.



Nesli tükenmekte olan dağ gorilleri gibi çok sayıda vahşi hayvana ev sahipliği yapan park, çok sayıda turistin yanı sıra yasa dışı avcılık yapan grupların da hedefinde yer alıyor.

200 KORUYUCU ÖLDÜRÜLDÜ



İsyancıların, geçen ay parkta düzenlediği silahlı saldırıda, 13 park görevlisi hayatını kaybetmişti. Park yönetimi geçen yıl, en az 200 korucunun görevleri sırasında silahlı kişilerce öldürüldüğünü duyurmuştu.