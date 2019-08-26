Oscar’lı oyuncu Leonardo DiCaprio ve kurucu ortağı olduğu çevre destek örgütü Earth Alliance, Amazon Ormanları’nda büyüyen yangının durdurulması için harcanan çabalara 5 milyon dolarlık destek sağladı.



DiCaprio, milyarder arkadaşları Laurene Powell Jobs ve Brian Sheth’i de ve hayranlarını da destek olmaya çağırdı.



Instagram paylaşımında, “Dünya’nın akciğerleri yanıyor. Bir haftadan uzun süredir yanan Brezilya Amazonu, 1 milyon yerli halkı ve 3 milyon canlı türünü barındırıyor” diyen ünlü aktör, “Amazon olmadan Dünya’nın ısısını koruyamayız. Amazon’un dualarımızdan daha fazlasına ihtiyacı var” ifadesini kullanarak herkesi bağış yapmaya davet etti.

DiCaprio ayrıca, “Seçim zamanı gelince iklim krizinin aciliyetini anlayan ve etkili eyleme geçmeyi vaat eden liderlere oyunuzu verin” dedi.

LEONARDO DICAPRIO COACHELLA'DA