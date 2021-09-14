Leonardo DiCaprio'dan Türkiye'deki orman yangınlarına dair mesaj

Çevreciliğiyle tanınan ve her fırsatta iklim değişikliğine vurgu yapan ünlü aktör Leonardo DiCaprio, yeni sosyal medya paylaşımında Türkiye’nin de dahil olduğu orman yangınlarına dair mesaj verdi.



DiCaprio, Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) görsellerini ve mesajını Instagram takipçileriyle paylaştı.



Amerikalı aktör, 2021’de Türkiye, Yunanistan ve İtalya’da meydana gelen orman yangınları ile 2020’de çıkan Avustralya, Amazon ve California yangınlarına ait görseller ile birlikte vakfı şu mesajını yayımladı:



“Uyarı, bu fotoğraflar rahatsız edici olabilir. Bu artık sadece doğal afetlerin tekrarı değil! Bu bir iklim krizi ve acil durum, harekete geçmeliyiz. Yangınları birlikte durdurabilir, zarar gören vahşi yaşamı koruyabilir, sürdürülebilir kurtarma ve rahabilitasyon kapasitesi oluşumuna yardım edebiliriz.”

46 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, sık sık çevreyi korumak için yaptığı yüklü bağışlarla gündeme geliyor. DiCaprio, mayıs ayında, Galapagos Adaları’nda koruma çalışmalarına 43 milyon dolar bağışlamıştı. Bu para Floreana Adası'nı düzenlemek ve soyu tükenmiş 13 yerel türü adaya getirmek için kullanıldı. Ünlü aktör, 2020’de yangınla mücadele eden Avustralya’ya 3 milyon dolarlık bağış yapmıştı.

Oyuncu, kendi adıyla kurduğu çevre vakfına 2016 yılında 45 milyon lira bağışlamıştı.



DiCaprio, 2019’da BM İklim Zirvesi'ndeki İklim değişikliği krizine karşı konuşmasıyla dikkat çeken İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'e de destek vermiş, Thunberg ile bir araya geldiği fotoğrafı sosyal medyadan "O bizim zamanımızın lideri haline geldi" notuyla paylaşmıştı.