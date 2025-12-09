Leonardo DiCaprio'nun filmi Altın Küre ödüllerinde favori

Altın Küre ödüllerinde 9 kategoride aday gösterilen Paul Thomas Anderson'ın yönettiği filmde DiCaprio, kızının hayatı tehlikedeyken harekete geçen tükenmiş bir devrimciyi canlandırıyor. Warner Bros Film, "Marty Supreme" ve "Bugonia" gibi yapımlarla birlikte en iyi müzikal veya komedi kategorisinde yarışacak.

Norveç aile draması "Sentimental Value" sekiz adaylık alırken, doğaüstü korku filmi "Sinners" yedi adaylıkla onu takip etti. Her ikisi de Guillermo del Toro'nun "Frankenstein" uyarlaması ve William Shakespeare'in ailesini konu alan "Hamnet" ile birlikte sinema drama ödülüne aday gösterildi.

Oyunculuk dalında aday gösterilenler arasında DiCaprio ve "One Battle" filmindeki rol arkadaşları Benicio Del Toro, Sean Penn, Chase Infiniti ve adaylıkların kendisini "sözsüz ve gözleri yaşlı" bıraktığını söyleyen Teyana Taylor yer aldı.

George Clooney ve Adam Sandler "Jay Kelly" filmiyle, Dwayne Johnson "The Smashing Machine" filmiyle ve Jessie Buckley "Hamnet" filmiyle aday gösterildi.

ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ

Altın Küre Ödülleri ABD'de her yıl resmi törenle film ve televizyon dizilerine verilen ödüllerdir. Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından 1944 yılından bu yana her yıl ödüller veriliyor. Oscar ve Grammy'den sonra üçüncü en çok izlenen ödül törenidir.

Ödüller aynı zamanda film, dizi ya da aktris ve aktörler için iyi bir referans olarak kabul edilir. Ödüller, Hollywood Yabancı Basın Birliğinin 93 üyesinin oylarına göre verilir.