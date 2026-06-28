Levent İnanır'dan, Kadir İnanır'ın vasiyeti sorusuna yanıt: Organlarını bağışlamıştı

İstanbul'da 26 Haziran Cuma günü 77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam 'ın usta oyuncu Kadir İnanır , bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

İnanır için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapıldı. Törene sinema, televizyon, spor ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Salonu dolduran binlerce kişi de efsane oyuncuya veda etti.

"KALBİM İLE GÖZLERİMİ ALANI MERAK EDİYORUM"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Levent İnanır dayısı Kadir İnanır için "Son dönemde söylediği bir vasiyeti ya da yapılmasını istediği bir şey var mıydı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

“Vasiyeti çok güzel. Gazetenin biri yazmış; organlarını bağışlamıştı. 'En çok da kalbim ile gözlerimi alanı merak ediyorum.' demişti. Böyle bir vasiyeti vardı.”